Il successo strepitoso che sta registrando anche la seconda raccolta di Johannes Bückler ci riempie di gioia. Ci siamo subito affezionati a lui (anche se non sappiamo chi sia e ci scambiamo soltanto lettere gentilissime, d’altri tempi) e al suo modo di raccontare le storie, quasi le interpretasse, quasi fosse un Conte di Montecristo che assume sembianze sempre diverse ma non alla ricerca della vendetta, alla ricerca della verità. E del rispetto di ciò che è accaduto alle persone.

Nella foto il mitico Alfonso Cuccurullo, un talento naturale e una persona che così ne fanno poche, sta completando la registrazione del primo audiolibro, che sarà a disposizione nel 2021. Non esistono piccole storie sarà immediatamente seguito da Non esistono piccole donne, che andrà in produzione tra pochi giorni.

E chissà che il 2021 non ci riservi un terzo Bückler: a noi piacerebbe tanto.

Prima di ascoltarlo, come sapete, potete leggerlo ordinandolo sul sito di People. Credetemi, ne vale la pena.

