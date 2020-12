Incanto di Natale, piccolo libro omaggio di People, senza pretese, sta arrivando nelle case di chi ha ordinato i nostri libri. È un piccolo dono, soprattutto per me, per il piacere che lo leggiate e magari, se vi va, mi diciate che cosa ne pensate.

La storia è leggera, ma solo apparentemente. La protagonista Widow sa il fatto suo e le illustrazioni di Tommaso Catone, ogni volta più bravo e capace, rendono credibile anche la prova narrativa di uno come me, che con la narrativa c’entra molto poco.

Il libro ha il vantaggio di essere molto breve. E molto preciso nell’indicare quel complesso di Crisotemi di cui vi ho parlato.

Buona lettura. E tanti cari auguri. Per un incanto di Natale.

