Dai, Civati, ti stai mastrotizzando. È la solita promozione natalizia, su! Fanno tutti così. Che cosa c’è di diverso in ciò che ci proponi?!

Niente, avete ragione. Solo che questa formula, che ci siamo inventnti recentemente perché il nostro lavoro procede per congetture e confutazioni, consente di abbonarsi ai quattro numeri annuali di Ossigeno e di ricevere, contestualmente, il libro del momento – almeno per noi.

Non un omaggio qualsiasi, né una mossa paracula fine a se stessa, perché ovviamente rivista e libro avranno a che fare, tra loro, ben più di quanto ora possiate immaginare.

L’idea, insomma, è quella di bussarvi alla porta ogni tre mesi, con spedizione tracciata (sembra un piccolo particolare ma Stefano Catone vi può spiegare perché non lo è affatto), con le nostre cose migliori. Quelle a cui teniamo. Quelle che ci preme di raccontarvi.

Come spiegavo tempo fa l’obiettivo è quello di diffondere sempre di più Ossigeno, abbassarne il prezzo di copertina e arricchire di contributi nuovi un impianto che ci sembra già molto articolato. E offrire un piccolo punto di riferimento, una lucina in mezzo al mare, per tutti quelli che non hanno capito dove stiamo andando. O, meglio, hanno capito perfettamente che stiamo andando a sbattere.

