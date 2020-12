Per lettori grandi e piccini – meglio se insieme, meglio se ad alta voce – si consiglia vivamente L’assemblea degli animali. Una favola selvaggia di Filelfo, Einaudi. Per Nina e per me il libro di Santa Lucia e del Natale, dedicato al primo koala nato dopo gli incendi del maggio del 2020. Il koalino si chiama Ash.

Per gli appassionati della montagna che vorrebbero salvare il pianeta, I prati dopo di noi di Matteo Righetto, Feltrinelli.

Per chi vuole avere accesso alle migliori Previsioni del Tempo in circolazione Il tempo e l’acqua di Andri Snær Magnason, Iperborea.

Per quelli che temono ormai non ci sia quasi più nulla da fare E se smettessimo di fingere? Ammettiamo che non possiamo più fermare la catastrofe climatica di Jonathan Franzen, Einaudi. Libro tanto piccolo quanto denso e inquietante.

Per chi non ha ancora capito che cosa sono i migranti climatici, Profughi del clima. Chi sono, da dove vengono, dove andranno, di Francesca Santolini, Rubbettino.

Per chi vuole farsi un’idea di che cosa sarà il mondo dopo di noi La Terra dopo di noi, in cui Telmo Pievani accompagna le fotografie di Frans Lanting, Contrasto.

Infine per chi vuole analizzare il nesso tra clima e disuguaglianze, beh, non si può esimere dalla lettura di Minuti contati. Crisi climatica e Green New Deal globale di Noam Chomsky e Robert Pollin, Ponte alle Grazie.

Ovviamente, ci sono anche i libri di People, a cominciare dal pacchetto dedicato al Clima che trovate sul nostro sito www.peoplepub.it e da Fine, il romanzo che abbiamo scritto con Marco Tiberi. Ma se seguirete l’ordine che vi propongo qui non si offenderà nessuno.

Piuttosto regalatelo agli Struzzi (espressione da intendersi con quella parola che le assomiglia) che ancora negano, banalizzano, fingono di non capire.

#PrevisionidelTempo #ilibrideglialtri

