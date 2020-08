In questa foto di Arianna Ioan c’è molto del #20destatetour di People.

Stanchezza e felicità, amicizia e birra Lasko. C’è Andrea Pennacchi, a due passi da Redipuglia, che alla fine del tour uscirà con un nuovo libro che avremo l’onore di pubblicare. Un libro che parlerà di guerra e dell’eterno soldato che le attraversa tutte, le guerre. La guerra dei Bepi, si chiamerà così.

Ora il furgoncino è sul Carso, Franz Foti – che abbraccio – lo terrà con sé nei prossimi giorni – giorni in cui ci prenderemo una pausa, per tornare poi a fine agosto più carichi che mai, attraversando in lungo e in largo il Pojanistan (e non solo) e ritrovandoci tutti come in quel film, Brigadoon, che non ha visto quasi nessuno ma che a Andrea piace tanto. Quando a Turriaco una coppia ha detto di conoscerlo, è venuto giù tutto.

Come già per il tour del 2019 – che ho raccontato nel diario-catalogo Antiorario – abbiamo fatto pratica di lentezza e risparmio, facendo nostro il motto pojanesco del “Pian col fajan”. Alla guida un Nelson Piquet all’incontrario, perché ciò che conta con il furgone elettrico non è l’accelerazione: è la frenata.

Ci siamo mossi con cautela tra le mascherine del Teatro dell’Arte, diffidando dei selfie del tipo “ah, no, non posso?” e trovando sempre grandi soddisfazioni e tante persone, come a San Giorgio Ingannapoltron, per ora la puntata record. Vigne dappertutto, sullo sfondo il lago.

E come sempre abbiamo incontrato nuovi amici, a cominciare da Clara, la libraia di Castelfranco, che detto così sembra un romanzo di Piero Chiara, invece è un romanzo di Piero Chiara.

Abbiamo fatto tardi, dormito pochissimo, scoperto piazze e torri e mura e un santo che si chiama Liberale, individuato una cantina di Cividale del Friuli dal vino insuperabile. Romano, che ci ha raggiunti con lo spirito giusto (per lo spirito, appunto), è già sulle sue tracce.

Sopra di noi un cielo che nemmeno Giorgione. Dentro di noi, la passione per le cose che si fanno insieme. Ci vediamo dalle parti di Bassano del Grappa il 21 e poi il 30 a Rovigo. In mezzo, spunterà qualcos’altro. Statene certi.

