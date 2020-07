Ci vediamo a Torino per un PeopleFest in versione mini, sospesi come siamo tutte e tutti nel post quarantena che è un po’ quarantena ancora, per molte ragioni.

Saremo al Lanificio, nel bel mezzo di San Salvario, ospiti di un locale a cui siamo molto affezionati, per filare la nuova linea editoriale, insieme a chi vorrà accompagnarci.

Le presentazioni delle nostre nuove uscite, lo spoiler del numero zero di Ossigeno, la nuova rivista, il tour dei 20 d’estate, con il furgoncino elettrico e tutto il nostro catalogo.

La comunità di People si ritrova per incontrarsi, al di là degli appuntamenti “segnalati”, nell’informalità più immediata, per parlare delle cose da fare. E della felicità di farle bene e insieme.

Tre giorni con People. Vi aspettiamo.

Commenti

commenti