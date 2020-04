«È iniziata con i politici che ignoravano gli avvertimenti degli scienziati.

È continuata con la consapevolezza che dovevamo agire in fretta, e che avevamo bisogno di azioni drammatiche, veloci, per contenere i danni. Ma ci sono troppi interessi politici in ballo che si muovono per non farci agire, no?

Per esempio, quest’idea, quando scienziati ed epidemiologi hanno iniziato a dire: “Sentite, dobbiamo chiudere le nostre città e i nostri stati immediatamente, ora, come una misura di

precauzione immediata, perché prima non abbiamo agito.

Le comunità che soffrono di più sono quelle di lavoratori neri, di colore, lavoratori essenziali

che sono più vulnerabili.

Tutto questo è uguale al movimento climatico.

Io non capisco come possiamo sentire ancora cose come “come faremo a pagare per

tutto questo?”, quando… Sai, penso che a volte le persone guardino alla crisi climatica come se o se ne pagherà il prezzo in anticipo, oppure scomparirà.

Ignorando la realtà che la crisi climatica costerà trilioni e trilioni di dollari in più nel futuro se non agiremo con queste necessarie preparazioni adesso.

Sì, e ancora, è un discorso molto simile al coronavirus perché questo è il fatto, ecco, sì, ci costerà miliardi di dollari sviluppare test di massa, investire in un sistema scientifico

per tracciare i contatti.

Ci costerà tantissimo denaro fare in modo che gli stipendi delle persone siano garantiti e che le persone possano sfamarsi e mantenere un tetto sopra la loro testa ora, in questo momento, per il prossimo futuro.

MA

Quel che ci costerà di più è non finanziare questi test, non ascoltare la scienza. E poi, quando la nostra economia dovrà chiudere per anni, perché ora non vogliamo preparare l’infrastruttura per riaprirla, ci costerà ancora di più.

L’ufficio del budget del Congresso, sono loro che mettono il cartellino del prezzo su certe proposte che le richiedono e non sempre mettono in conto il costo dell’inazione.

Quindi dicono “questo è quanto costa far passare questa proposta. Non ti dicono “questo è quanto costa NON far passare questa proposta.”»

Alexandria Ocasio-Cortez

