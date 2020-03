Eccolo, il podcast di People.

Lo trovate su Spreaker, lo trovate su Spotify e presto dappertuttto.

Si sta popolando, in queste ore, e le trasmissioni proseguiranno, giorno dopo giorno. Per ora da lontano, a porte chiuse, con i contributi dei nostri autori, con lettori d’eccezione e con un messaggio che per noi è sempre #libriaperti.

Quando potremo tornare a muoverci, riaprirà il tavolo rosso e ci sarà sempre un ospite, un bicchiere di vino e una bella conversazione. “Discorsi a tavola”, in cui però non si predica, si riflette, ci si interroga. Più domande che risposte, più dubbi che certezze.

Così lontani, così vicini.

