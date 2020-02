Mi sono affidato a un thread, oggi, per inviare un pensiero a #SilviaRomano. Spero lo facciate anche voi: la comunità di persone che si riunisce intorno al suo nome ogni giorno cresce sempre di più.

Domani dedicheremo la rassegna della nostra casa editrice a lei e alla sua famiglia. Lo faremo in collegamento ideale con Malindi, in Kenya, dove Angelo Ferrari presenterà il suo diario dedicato al rapimento e al tempo infinito che è trascorso dal 20 novembre 2018.

Sappiamo che si tratta di una piccola cosa, sappiamo che questa campagna di opinione di per sé non risolverà il suo caso, ma vogliamo credere che ricordarlo ogni giorno spinga chi è nelle condizioni di farlo a intervenire, a non lasciar correre, a non voltarsi dall’altra parte.

È necessario. Per #SilviaRomano, per la sua famiglia, per tutte e tutti noi.

