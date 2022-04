Con Marco Tiberi, in Fine, quando le cose si iniziano a mettere davvero male, un gilet nero grida «è finito lo champagne!». Ed è il segnale che la rivoluzione può iniziare.

Leggendo Emmanuel Carrère, ieri, su Repubblica, e il suo reportage «Racconto di una guerra», ho incontrato questo passo:

A Mosca ho due buoni amici, Pavel ed Emmanuel, che dirigono la Camera di commercio franco-russa. Persone ponderate, colte, che amano appassionatamente la Russia e ragionevolmente i suoi dirigenti, perché il loro mestiere è di sostenere le imprese e gli investitori francesi, non Navalnij. Un esempio di quali sono le loro preoccupazioni, in tempi normali: la Russia importa una gran quantità di champagne costosi, perché l’oligarca ama il Dom Pérignon. Ne produce anche un’imitazione, uno spumante chiamato shampanskoe. Atto primo: la Russia ha preteso che il suo shampanskoe abbia il diritto di portare il nome prestigioso di «champagne».

Atto secondo: ora pretende che lo champagne francese prenda quello, infamante, di «vino frizzante». E talmente putiniano, come modo di fare, che qualche giorno fa pensavo ancora di scriverci su un corsivetto caustico, e un altro sul veterinario che corre da una casa di espatriati all’altra per firmare i certificati che consentano agli animali da compagnia dei circa quattromila francesi residenti a Mosca di lasciare il Paese. Ma la voglia di scrivere corsivetti caustici mi è passata in fretta.