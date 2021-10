Per chi vuole una vita migliore. Per chi ha sbagliato e pensa di meritare un riscatto. Per chi crede in qualcosa di più grande. Per chi non ne può più di essere soltanto se stesso. Per chi ha talmente poco da poter rischiare tutto. Unitevi all’armata de “Il figlio di Brancaleone”. “Non tanta di importanza ha lo giugnere alla meta, ma è lo viaggio che fa contezza, e come lo hai condotto”.

Si dice Armata Brancaleone per identificare gente allo sbando, in realtà è il contrario: è il tentativo degli ultimi della terra di trovare una vita migliore. Non c’è niente di più nobile.

Perché c’è chi può vivere soltanto pensando di mantenere quel che ha e c’è chi invece deve armarsi e partire per tirare fuori le zampe da una condizione misera.

Questo è il senso della pubblicazione con cui celebriamo i tre anni di People, questa è la ragione per cui abbiamo aperto – tre anni fa, appunto – una casa editrice.

Perché le persone sono storie, idee, immaginazione. E l’immaginazione ci aiuta a raccontare storie e a farci venire idee a cui non avevamo mai pensato. Perché finora non avevamo mai potuto farlo.

Armata senz’armi, la nostra. Armata solo di storie, di idee e di immaginazione. Di immaginazione, soprattutto.

Commenti

commenti