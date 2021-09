Seconda stagione di Ossigeno, la rivista di People.

Stessa qualità e quantità, riduzione del prezzo di copertina, formato più snello senza rinunciare ad alcun contenuto a cui la rivista vi ha “abituato” (e una riduzione notevole del prezzo dell’abbonamento, anche).

Le stesse riflessioni con un sovrappiù di mobilitazione, a partire dalla scandalosa questione delle retribuzioni che dovrebbe far discutere e portare a una pacifica rivolta di tutti coloro che sono sfruttati, nei modi più disparati.

Uno sciopero minimo, lo abbiamo chiamato, per chiedere che ci siano le minime condizioni di dignità per tutte e tutti, a cominciare dal salario e dalle garanzie per ciascun lavoratore.

La situazione è fuori controllo, con buona pace di Briatore e dei potenti del Paese che non se ne curano: anzi, vanno all’attacco.

Mobilitazione e proposta, come sempre. In questo caso una proposta di legge di iniziativa popolare per il salario minimo, di cui parleremo ancora e presto.

Commenti

commenti