Beatrice Brignone, segretaria nazionale di Possibile, scrive così:

In poche ore sono giunte molte disponibilità a confrontarsi e a partecipare alla proposta di Giuseppe Civati per un referendum sulla legalizzazione della cannabis.

Ci hanno contattato Maurizio Acerbo, Marco Perduca, Nicola Fratoianni e ci siamo detti pronti a collaborare con loro su ogni aspetto della campagna, a cominciare dalla definizione del quesito.

È bello immaginare di essere in tante e tanti per una battaglia di civiltà.