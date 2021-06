Sono bruciati tutti gli alberi

Nessuno può più perdersi

O fare un giro attorno ai tronchi

Rimasti su per secoli

Solo distese di fumo stagnante

E granchi di palude

Per arrivare all’ingresso di un bunker

Scavato a mani nude

E quello che sembrava un gioco

Ora preoccupa anche i menefreghisti

I proprietari degli alberghi che

In una notte hanno perso tutti i turisti

Mentre ti parlo mi chiedo come fai

A stare in piedi ancora

A mantenerti distante dai fatti

E ad usare la parola

Distopici

Distopici

Ti sto vicino

Ti sto vicino