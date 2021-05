Oddio, anche l’ispettore Vassalotti si è messo a fare i giochi di parole!

Trattasi di Giovanni Caudo, su cui Vassalotti ha avviato una sua personale indagine, dopo aver visto il sostegno di Possibile alla sua candidatura alle primarie a Roma.

Dall’indagine è emerso che Caudo, già assessore della giunta Marino, sciolta dal notaio, è persona perbene, integra e al di sopra di ogni sospetto. Buon amministratore, anche, come si dice da queste parti, quasi fosse un refrain. Questa volta pare sia vero.

Nel frattempo in Centrale arrivano segnalazioni interessanti, che Vassalotti origlia, essendo ormai sotto copertura anche in Questura. Pare che migliaia di persone stiano indicando S36 nella casellina del 2 per mille. Segnale importante, si dice tra sé e sé, che corrisponde alla crescita degli iscritti, che prosegue.

