La regola delle 48 ore vale sempre, anche per i vaccini. E a 48 ore di distanza, dopo la somministrazione del vaccino Astrazeneca in occasione dell’Open Day della Regione Lazio, vi racconto due o tre cose.

La prima è semplice: vaccinatevi. Fatelo. Appena potete.

La seconda: qualcuno ha risentito del vaccino, io sono stato fortunato.

La terza: la maglietta non è casuale. Andrea Pennacchi ha rischiato di morire per il Covid. Spero sia chiaro a tutte e a tutti che qui non si scherza. Per lui e per le persone care che in molti casi non ce l’hanno fatta pratichiamo un po’ di saggezza.

P.S.: ho fatto la prova del magnetino, non si attacca.

