Credo che il nostro problema sia anche un altro, quello del nostro provincialismo e della nostra profonda ignoranza di come va il mondo. È sparito, il mondo, dal nostro dibattito pubblico, non c’è più, come se potessimo farne a meno. Come se non ci riguardasse. Quasi che la nostra penisola si staccasse e andasse alla deriva, in un non-luogo, per adottare una suggestione di Saramago di tanti anni fa.

La mia intervista per GoodLand la trovate qui.

