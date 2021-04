Seguo con grande interesse l’attivismo di Ferragni e Fedez. La loro potenza di fuoco messa al servizio delle battaglie più giuste è ciò che serve a un Paese senza più politica.

E mi fa piacere anche notare che le nostre “cause perse” – a cominciare dai cosiddetti diritti civili che sono diritti e basta – ritornino spesso nelle loro campagne social.

Così come la denuncia del sistema lombardo, che più che un sistema è un antisistema, congegnato per esporre a pericoli d’ogni sorta i cittadini che vi risiedono.

Se posso, aggiungo idealmente una Z a Possibile, per dimostrare tutta la nostra simpatia e condivisione. E per ricordare che fortunatamente in giro per il Paese ci sono migliaia di ragazze e ragazzi che la Z ce l’hanno anche loro e non vedono l’ora di vivere in un’Italia civile e onesta.

P.S.: non so cosa pensino i Ferragnez di progressività e patrimoniale, ma su questo non demordiamo 🙂

