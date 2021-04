Questi maledettissimi geni di Possibile si sono inventati un’altra diavoleria.

L’ispettore apre il link e non crede ai suoi occhi.

Se hai fatto l’iscrizione a Possibile dall’inizio della campagna di tesseramento fino al 31 marzo 2021, per tutto il mese di aprile ti diamo la possibilità di regalare una tessera a una persona che conosci: un modo perché la nostra comunità diventi ancora più grande, per allargare la zona lampone, perché le nostre idee e le nostre proposte abbiano sempre più forza. Compila questo form e indicaci i tuoi dati e i dati della persona cui vuoi regalare la tessera. La contatteremo perché possa confermare la sua volontà di aderire a Possibile. Non conserveremo alcun dato sensibile, nel caso in cui non abbia intenzione di iscriversi. La tessera in regalo sarà gratuita sia per te che per lei, non si dovrà effettuare alcun pagamento. O lasci le cose come stanno o raddoppi con Possibile.

Dicono che hanno già raggiunto gli obiettivi prefissati e che non è una questione economica, per loro, l’adesione, ma politica. Vassalotti è arrivato alla conclusione delle indagini: sono pazzi furiosi. Ora lo scriverà ai suoi capi, consigliando loro di lasciar perdere.

Però gli è rimasto un dubbio e si è messo a fantasticare. Essendosi iscritto per infiltrarsi, potrebbe regalare una tessera al Brigadiere Coloccini, per scherzo. O a quel fascio del suo collega della narcotici. Oppure – e qui Vassalotti torna romantico – potrebbe parlarne con la figlia, per decidere insieme a chi regalarla. O scrivere finalmente a Chiara, la sua fiamma spenta da secoli, e dirle: perché non ti iscrivi?

Come pretesto è un po’ debole, ma Vassalotti il rapporto lo spedisce dopo Pasqua. Che motivo c’è di accelerare? E di lasciare le cose come stanno? «Siamo davvero felici, così?», pensa l’ispettore, mentre chiude il computer e va a bersi un caffè sul Lungotevere. Tempo ce n’è, alternative poi ce ne sono sempre.

