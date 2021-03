Oggi Beatrice Brignone ha scritto questo post, che mi sembra importante riprendere e condividere.

LE PROVE GENERALI

Che cosa state facendo, mentre tutto si svolge da un’altra parte?

Le prove generali, stiamo facendo.

I teatri sono chiusi, a parte quelli della politica, la cosa migliore è preparare fin da ora ciò che succederà dopo.

E quindi Firmamento sarà la piattaforma in cui raccogliere le sottoscrizioni per le nostre campagne, per capire quali vi “premono” di più, e per contattare le persone che saranno poi invitate a sottoscrivere la lista, in totale libertà, a prescindere dal sistema elettorale che questa legislatura ci consegnerà (che con buona probabilità sarà lo stesso già votato dal sedicente centrosinistra nel 2017 in vista delle Politiche 2018).

Non solo, con Firmamento, con i comitati, attraverso ogni canale di comunicazione che Possibile sta rinnovando e potenziando, faremo in modo che oltre alle sottoscrizioni arrivino anche le proposte, per costruire una forza politica credibile, che muova dalla sostanza delle cose e dalla qualità delle persone. Che non si possono separare né disgiungere.

Partecipa anche tu alle prove generali.

Con l’adesione, con l’iscrizione alla scuola di politica #aRipetizione, con l’apertura di comitati e di ambiti di discussione, con la sottoscrizione delle nostre campagne, con la proposta di altre campagne e di altri progetti da sostenere. E se potete scrivendo S36 nella vostra dichiarazione dei redditi.

La comunità di Possibile c’è, non è mai stata così grande, entusiasta e felice. E di questi tempi, sono cose che contano. Tantissimo.

Non abbiamo fretta, ma non possiamo perdere tempo. Le prove generali sono già iniziate.

E per cambiare, non possiamo aspettare, dobbiamo scegliere. Persone e progetti, credibili e di grande respiro.

Perché le cose si organizzano, non si improvvisano. Perché bisogna parlare chiaro, fin dall’inizio, perché un progetto politico è il percorso e il risultato deve essere coerente, perché non è una sommatoria di piccoli interessi individuali, ma il sogno di una comunità.

