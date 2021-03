Ieri sera una mia amica mi dice che così è troppo facile, dire le cose che pensano tutti, che sono giuste e difficili da smentire. Clima, progressività, patrimoniale: chi potrebbe essere contrario?

Cara amica che dici così, hai ragione: sono banalità. E sono ripetute da anni. E alla fine diventano pure noiose. Però non si fanno, né si realizza alcunché in proposito. Perché? Questa è la vera domanda.

Quali sono i ritardi e gli interessi che impediscono a questo Paese cambiamenti necessari, urgenti, ovvi addirittura?

Perché ormai hanno governato tutti quanti, qualcuno più o meno sempre e da sempre, però queste cose così scontate non sono state affrontate. Anzi. E ci si può scommettere che su alcuni argomenti – i più banali! – questa nuova maggioranza monstre non troverà alcun accordo. Anzi, nemmeno ne parlerà.

Quindi, un mio piccolo consiglio non richiesto: insistere e prepararsi a dirle direttamente, queste cose, in Parlamento. Ci abbiamo già provato? Vero. Forse dobbiamo provarci in tanti, subito, fin da ora, senza farci abbindolare da chi promette e sai già che non mantiene.

E non parlo di me, cara amica, parlo di te. Di tutte e tutti noi.

