Per una settimana People mette in palio Bernie Sanders, sia detto con il dovuto rispetto per uno dei nostri paladini.

Spiego: a chi farà l’ordine più consistente, ogni giorno – per una settimana – regaleremo un pupazzo di Bernie, realizzato da Alicia Ambrosini, a mano.

Un gadget in tiratura limitatissima, un regalo per i nostri lettori più assidui e affezionati.

