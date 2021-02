Poi dicono che sono tutti uguali, che tutti sono al servizio di qualcuno. Ma c’è qualcuno che non vuole più servire – come canta Leporello – e non lo ha mai fatto. Mai.

Mai preso un euro da chi poi ti chiede in cambio un emendamento, una commessa, una spintarella.

Lo so che è normale, ma mi andava di darvi questo dato. 21,31 come donazione media, per chi aderisce a Possibile (la tessera costa 15 euro, per capirci).

Non servono tanti euro, servono tante persone.

E chi vuole diventare ricco, beh, non faccia politica. Ci sono tanti altri modi, più seri e onesti.

