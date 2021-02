60,3%: è la percentuale dei nuovi iscritti a Possibile sul totale del 2021.

Maggioranza assoluta, larghissima, larghe intese di giovani e giovanissimi disinteressati.

Quando ho iniziato a fare politica, un antico dirigente del Pci, di sapiente intelligenza, mi spiegò: «Nessun dirigente è insostituibile, non dimentircarlo mai».

I nuovi hanno superato i vecchi, me – per primissimo – compreso. La sostituibilità in politica è libertà, è speranza. Corrisponde a un nuovo inizio.

Possibile cambia pelle. Ha cambiato leader. Ha cambiato gruppo dirigente.

Certo, alcuni nel frattempo si sono buttati a sinistra, altri al potere, altri a sinistra per poi andare al potere, altri letteralmente da nessuna parte.

Ma ora è cambiato tutto: la base elettorale, soprattutto, come dicono quelli che ne sanno.

Una base che per noi è politica e cambia la percezione e anche la realtà e la sostanza. Che contano più di ogni cosa.

E siamo molte e molti più di prima. Ma moltissimi.

E così ho realizzato il mio sogno, essere minoranza anche nel partito da me fondato. Sono soddisfazioni. E non c’è nulla di ironico, né di retorico.

È la realtà, è la sostanza.

