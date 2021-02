Come editore, come autore, come cittadino lo ribadisco: è importante aderire all’appello dell’Associazione UNITA per la mobilitazione – in sicurezza! – del 22 febbraio dalle 19.30 alle 21.30.

Si legge nel loro comunicato:

Proteggere e liberare le città dai danni provocati da un’epidemia – ci ricorda Sofocle nel suo immortale Edipo – è importante tanto quanto proteggere i cittadini dai danni psichici provocati dallo stesso male, prima che un’intera comunità si ammali di tristezza, non riuscendo più a immaginare un futuro.

Qui la lista dei teatri che aderiscono. Personalmente sarò alla Fucina Culturale Machiavelli, a Verona: un anno fa, prima che tutto chiudesse, tenemmo proprio in quel teatro la seconda edizione del nostro PeopleFest.

Unitevi anche voi. E ricordate quanto scrivevo ieri a proposito del teatro, che occupava «un posto centrale nella vita e nel pensiero – nonché nella spesa pubblica – di una comunità strettamente unita».

Una comunità strettamente unita, appunto.

