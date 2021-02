Fino a ieri si era posto il problema delle adesioni individuali, che crescono esponenzialmente.

Oggi invece l’ispettore Vassalotti ha intercettato un messaggio della chat di Possibile in cui si parla di nuovi comitati, che allargano la loro maledettissima Zona lampone.

Stiamo lavorando su Ravenna, Ferrara, Perugia, Palermo, Avellino, Trento, Bari, La Spezia, Imperia, Savona, Brescia dove si stanno formando nuovi comitati.

Ecco, ci mancava pure l’adesione collettiva al progetto di Possibile. Vassalotti non se lo spiega. Cerca Coloccini, che non trova. Sa che il brigadiere non sopporta più i suoi sbalzi d’umore. E probabilmente finge di essere impegnato.

Vassalotti inizia a pensare a un complotto. Non è possibile, dai, che nascano comitati ovunque. Di questi tempi, i tempi del fallimento della politica. I tempi in cui non ci crede più nessuno.

La Zona lampone è immaginaria, la realtà è tutt’altra, si ripete Vassalotti.

Ha anche incrociato su Instagram un post che dice: «Siate realisti, iscrivetevi a Possibile».

Non ce n’è. Sono pazzi questi Possibili.

