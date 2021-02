Questi fanno le tessere come il caffè sospeso a Napoli. Hanno fatto proprio la pagina. Incredibile.

All’inizio gli facevano tenerezza, quelli di Possibile, poi lo hanno fatto incuriosire, ora lo stanno veramente facendo incazzare.

In tanti anni di onorato servizio, Vassalotti non aveva mai visto niente di simile: una comunità di svitati che stanno fuori dal Palazzo e che continuano come se niente fosse. Come se, però, avessero una missione.

Coloccini è più freddo, non gli dà soddisfazione. Dice che è normale. Normale?, ribatte Vassalotti. Qui siamo al paranormale.

E intanto i dati continuano a crescere, superando ogni record precedente. Brignone e la sua Zona lampone – che fa anche rima, maledetti! – continuano sulla loro strada. Felice, dicono.

Vassalotti non si dà pace, entra in un bar quasi fosse una retata, ordina un caffè macchiato. Lo beve di corsa, paga e fa per uscire. Sulla soglia, però, torna indietro. E lascia un caffè sospeso.

Questa cosa, inspiegabilmente, lo fa felice.

