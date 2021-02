È la foto della crisi. L’ha scattata Mirko Badia.

Perché la crisi non è solo politica e istituzionale, è umana. E dobbiamo ripartire da quest’ultima, che è la prima. E non me ne frega un cazzo di niente dei posizionamenti di Di Maio, Salvini, Zingaretti.

Dobbiamo capire questo: che è un mondo guasto, sperequato, ingiusto, micidiale.

Lo capiremo? Lo capiranno? A me viene da piangere, non so a voi. E però gli occhi si asciugano presto, perché deve bastare così. È già fin troppo. E c’è troppo dolore.

Noi facciamo quello che è possibile. Facciamolo tutte e tutti, vi prego.

