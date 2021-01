Lo scorso 11 gennaio Giacomo Ricotti di Banca d’Italia, audito in Parlamento, ha presentato una memoria sullo stato del fisco in Italia. Sorpresa! La sua relazione è in linea con la politica fiscale che sosteniamo da tempo. Nel silenzio di tutte le altre forze politiche. Che hanno ben altro a cui pensare. A se stesse, soprattutto.

Trovate qui la scheda riepilogativa. A cura di Davide Serafin.

