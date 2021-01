Il mio intervento, brevissimo, all’assemblea di Possibile LGBTQI+.

Il punto per me è lo «Stato di emergenza e di eccezione» in cui ci troviamo.

Qualcuno se ne compiace, per farla più semplice e veloce. L’uomo forte, sintesi di ogni sessismo e di ogni pericolo politico.

Qualcuno addirittura rimpiange l’eccezione massima, la dittatura e la discriminazione sistematica, l’annientamento dell’altro che troviamo “eccessivo”.

A noi, invece, piacciono le regole e la Costituzione, non le eccezioni.

Le eccezioni sono le persone, non le norme.

Ci deve essere uguaglianza nella differenza per tutte e tutti. Senza eccezioni.

Ci vuole la politica, non i distinguo, il rispetto per le diversità.

Non ci vogliono leggi speciali, ci vogliono leggi universali.

Non il fanatismo, la laicità, che è così fuori moda, che mi è così cara.

Non i compromessi, sempre “al ribasso”, sempre escludenti, ma i patti, che non escludano nessuno.

I tempi sono maturi e Possibile lo dimostra ogni giorno.

