Mario Tozzi e Lorenzo Baglioni hanno scritto un libro molto documentato e insieme piacevole sui cambiamenti climatici.

Un’ora e mezzo per salvare il mondo. I veri motivi per cui dobbiamo tornare subito a occuparci del riscaldamento globale.

Il titolo sarebbe già sufficiente. Il contenuto è totalmente condivisibile. I due autori si preoccupano soprattutto di smentire le bufale circolate in questi anni. Bufale interessate – e strapagate – per negare i cambiamenti climatici e proseguire come si è sempre fatto.

Per brevità due dati, qui sotto. Il resto leggetelo, fa bene. Soprattutto se lo leggerà chi di dovere e verrà impedito a chi nuoce a tutti – anche a se stesso – di continuare come se nulla fosse.

