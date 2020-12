Toh, chi lo avrebbe mai detto, hanno votato contro l’introduzione della patrimoniale.

Per essere più precisi, la maggioranza ha votato contro l’introduzione della patrimoniale.

Per essere più chiari, il Pd ha votato contro l’introduzione della patrimoniale.

Del resto, quando introdurre una patrimoniale e aumentare la progressività, se non durante quella che tutti definiscono una «guerra»? Quando introdurla, se non nel momento in cui le disuguaglianze esplodono, i soldi sono finiti, nessuno peraltro sembra avere chiaro come spendere e addirittura se spendere quelli che arrivano dalla Ue?

Nooo, non è il momento. Dai. Continuiamo a parlarne nei convegni, che sono dieci anni che ne blaterano tutti. C’è chi la vuole da 100, chi da 400, chi sopra il milione, chi già a 500.000.

I parlamentari più progressisti di tutti i tempi devono aver pensato: meglio zero, meglio niente. Troppa confusione, troppe chiacchiere.

E poi uno dice la sinistra. Nemmeno fanno più finta.

