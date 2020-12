«Dieci delle persone più ricche del mondo hanno aumentato la loro già vasta ricchezza di oltre 400 miliardi di dollari (pari a 296 miliardi di sterline) da quando è iniziata la pandemia di coronavirus, vedendo crescere le loro attività durante il lockdown e le crisi finanziarie scoppiate in tutto il pianeta.

La ricchezza extra accumulata da questi dieci uomini negli ultimi nove mesi – circa 450 miliardi di dollari, secondo i dati di Forbes – è superiore ai 284 miliardi di sterline che si stima il governo britannico abbia speso in totale per affrontare la pandemia e il danno economico provocato sui suoi 66 milioni di abitanti.

In un rapporto correlato, Americans for Tax Fairness stima che la ricchezza collettiva di soli 651 miliardari americani sia aumentata di 1.100 miliardi di dollari nello stesso periodo. Frank Clemente di Americans for Tax Fairness ha dichiarato: “I loro profitti pandemici sono così immensi che i miliardari americani potrebbero pagare un importante contributo alla lotta contro il Covid e ancora non perdere un centesimo delle loro ricchezze precedenti al virus. La loro crescita della ricchezza è così grande che da soli potrebbero fornire un aiuto pari a 3mila dollari a ogni uomo, donna e bambino nel Paese, ed essere ancora più ricchi di quanto non fossero nove mesi fa”».

Lo scrive il Guardian a proposito di quella che dovrebbe essere la notizia dell’anno, del decennio, forse del secolo, e su cui tutti, cittadini e Governi, dovrebbero riflettere con priorità assoluta. Che non lo sia nemmeno del giorno, è già indice della dimensione del problema.

