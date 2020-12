Abbiamo scritto a tutte e tutti, e forse qualcuno lo abbiamo pure disturbato, però – com’è nella nostra natura – non demordiamo.

L’operazione #Jólabókaflóð non si ferma.

E se, come sapete, abbiamo un sito su cui abbiamo molto investito e che continua a offrirvi promozioni d’ogni genere, oggi l’invito è che andiate a fare visita alla vostra libreria di vicinato, senza nemmeno oltrepassare i confini comunali.

Non ci sono solo i libri di People – anzi, spesso i libri di People sono letteralmente introvabili per ragioni che un giorno spiegheremo e che non dipendono certo da noi – ma a People interessa che andiate in libreria, vi facciate consigliare dai librai (prima che si estinguano!) e scegliete un libro per voi e per i vostri cari.

Nella foto qui sopra c’è la libreria Giufà di San Lorenzo, a Roma. Ma ve ne potrei citare mille, dalla libreria Friuli di Udine alla Trebisonda di San Salvario, fino alla mia affezionatissima Due Punti di Trento dove sono stato mille volte. Per non dimenticare Pagina 12 a Verona, qui, vicino a casa.

Se davvero volete sostenere la cultura e fare una cosa bella, non perdete l’occasione.

Non è andato tutto benissimo, come ci avevano detto, ma in questo caso gli 80 ettari di Vonnegut diventano gli 80 metri quadri di una libreria che vi aspetta. E ci aspetta un 2021 in cui sarebbe straordinario se di librerie ce ne fossero di più, non di meno, come temono tutti.

E che lo #Jólabókaflóð sia con voi.

