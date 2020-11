Non potevamo scegliere giorno migliore per lanciare in libreria Nuove mappe del paradiso di Marco Dambrosio detto Makkox, che esce domani, quasi fosse un articolo letterario delle nuove norme.

Sembra che abbiamo preso la mira: proprio quando entra in vigore il Dpcm più stringente, ecco il momento più importante, dal punto di vista commerciale, per People.

Ora, le strade sono tre: gridare al complotto – come stanno facendo in troppi, in modo sempre più grottesco -, lasciarsi andare alla rassegnazione oppure darsi una mossa e take arms against a sea of troubles.

Non tutti se lo possono permettere, non tutti hanno una soluzione a portata di mano, ma chi può, faccia. Trovi altre strade, metta tutto se stesso per saltare il tempo e portarsi fuori da questo disastro. Guardare avanti e progettare e programmare in vista di un futuro che non sarà come il “passato di prima”.

Certo, conoscendo il libro, potremmo concederci un’ucronia a nostra volta: se le cose non fossero andate così, se tutto fosse stato gestito in modo diverso, se la seconda ondata – presentata come una mareggiata passeggera da troppi falsi esperti – non fosse stata così violenta… ma l’ucronia la trovate in libreria, appunto, nella realtà è il caso di darsi da fare.

E se, mentre scrivo, pare che Trump stia rimontando e possa addirittura vincere, è una ragione in più per darsi da fare. E immaginare un mondo diverso, fin da ora, fin dai nostri ottanta ettari, fin dalle cose che possiamo cambiare davvero. Sostenendo per prima cosa chi rischia di essere travolto, chi non si trova nelle condizioni di far fronte ai danni causati da una situazione sanitaria e economica e sociale che non ha precedenti nella nostra storia recente.

Noi continueremo, anche se nella nostra personale ucronia saremmo in giro per teatri a presentare il libro, a incontrare persone, a fare tutto ciò per cui abbiamo aperto una casa editrice. Torneremo a farlo e per farlo dobbiamo iniziare a lavorarci fin d’ora.

Commenti

commenti