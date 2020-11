E no, è ora di basta, questi provvedimenti sono fatti contro chi fa i libri, che ci hanno penalizzato, zero presentazioni, zero possibilità, il sistema si chiude a riccio e le piccole case editrici devono morire perché è tutto controllato dai grandi che gestiscono il sistema insieme ai ministri!

Questo è quello che scriverei se cedessi al clima che inevitabilmente il nuovo Dpcm ha creato nel Paese.

L’approccio corporativo non ci porta da nessuna parte. Il problema è farlo funzionare, il sistema. Perché, se non l’abbiamo capito, la questione ci ricorda che tutto è collegato, non riguarda una categoria o l’altra, ma ciò che siamo, o saremmo, tutte e tutti insieme. Chi è forte e chi è debole, in ogni settore, in quell’unico grande settore che sarebbe, poi, la società. Con regole chiare, valutazioni scientifiche, decisioni politiche, a tutto tondo.

Da ognuno secondo le proprie possibilità, a ognuno secondo i propri bisogni.

