Seconda tappa del #20destatetour di People a San Giorgio Ingannapoltron, in Valpolicella (Sant’Ambrogio è il Comune).

Terrazza sul lago di Garda, ventodestate e di Nord-Est, ospiti amorevoli di Red Zone (grazie a Tiziana e a Lolli!), amici giunti da ogni confine.

Pennacchi arriva a piedi, tipo pellegrino del Camino.

La cornice è romanica e meravigliosa. Il furgoncino è provato dalla salita ma si ricaricherà in discesa e quindi per una volta non dobbiamo cercare colonnine e ricariche. Con me viaggia Nina in modalità radiolina, parla, parla e parla ancora. Mi spiega un sacco di cose, durante il viaggio. A fine serata commenterà: «Siete librai, non comici. Non vi vengono bene le battute».

Libri e gotti si alternano, in amicizia (che è la parola della serata).

Arrivano Andrea e Sio, che acquista Case di carta di Marta Perego – per il quale ci ha regalato la copertina – ed è lui a ringraziare. Robe da matti. Abbiamo spesso ribadito che ci vogliono generosità e collaborazione, nel campo dell’editoria. Per la verità, ci vogliono sempre. Sio però batte tutti. Marta ringrazia via sms: «Sio è talmente gentile che non sembra vero».

Pojana è indispettito: l’accoglienza è ancora migliore che nella sua Padova. Brinda con un valpo e la serata prende il via. I fratelli, il papà e il nonno (quelli veri), l’idea di fare una reunion con Balasso, autore della splendida prefazione. E scherzi e mascherine, però, e inviti alla cautela.

A tarda sera si rientra a casa. Martedì saremo a Milano, con Massimiliano Loizzi e Vittorio Ruben Camillas. Mercoledì di nuovo con Andrea Pennacchi, a Trento (doppio incontro!).

L’estate è iniziata davvero.

