Giovanni Bertani è un amico veronese che si è dato da fare per far arrivare le mitiche mascherine che ancora mancano. Sta scrivendo a tutti gli amministratori della zona, mettendosi a disposizione, senza guadagnarci nulla, per fornire la comunità in cui vive di mascherine, a un prezzo basso (un decimo rispetto a quello che si trova online). Del prodotto riporta la scheda tecnica e la certificazione di cui c’è bisogno.

Scrive così, all’assessore del caso, che però dopo giorni e giorni ancora non gli ha risposto:

Le scrivo per segnalarle la possibilità di ricevere fino a 30.000 respiratori certificati FFP2 CE al girono dalla Cina con un prezzo di partenza di € 1,2 e consegnati a Verona attorno agli € 1,50. Eventualmente ci sarebbero altri materiali, comprese le tute. Sono al corrente della mancanza di questi materiali in molte strutture veronesi e per molti medici in questo momento estremamente delicato. Sono a disposizione per aiutarvi a far arrivare il materiale che sto già facendo consegnare ai Medici di Medicina Generale e Medici Pediatri di Verona e Vicenza e a un ospedale della provincia. Le prime forniture sono in arrivo e possono farvi avere i campioni domani o al massimo venerdì. Faccio questo a livello volontario utilizzando la mia rete di contatti in Cina. In allegato la documentazione e certificati.

A me aggiunge: «Ti confermo che avrei la possibilità di far arrivare 30.000 mascherine FFP2 CE al giorno a Verona. Rifornire tutte le farmacie o chi ne ha bisogno. Con un attimo di tempo anche 200.000 al giorno. Ho in viaggio 12 spedizioni a medici e pediatri di Verona e Vicenza. Ne doniamo 3000 noi e il resto le hanno comprate i medici. Lo faccio a livello volontario metto solo in contatto con la fabbrica e le faccio arrivare».

Se qualcuno è in ascolto, saremmo felici di veder arrivare queste mascherine a destinazione. Per il bene di tutte e tutti. Senza spendere un capitale.

