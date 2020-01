Quando parlammo per la prima volta dell’idea di aprire una casa editrice, ci dissero in tanti che era una follia. Avevano ragione. E siccome siamo folli, abbiamo deciso di insistere.

Abbiamo fondato People per dare spazio alla riflessione e all’approfondimento, e risposte a chi vuole capire, e andare oltre questo tempi superficiali.

Da Liliana Segre a Espérance Ripanti, così vicine anche se lontanissime dal punto di vista generazionale, passando per tutte le nostre autrici e i nostri autori, in questi primi mesi di attività abbiamo cercato di essere all’altezza di quel nostro proposito, e ci siamo chiesti come proseguire da qui in poi, in questo 2020.

Ci siamo risposti che sarebbe stato bello dare ai nostri lettori un po’ di ossigeno, di aria pulita da far entrare nelle stanze, nelle teste, nelle discussioni. E così, a partire dai prossimi mesi, People pubblicherà O2SIGENO, la nostra nuova e prima rivista: agile, come si conviene al formato, ma densa di contenuti, e molto fedele allo spirito delle cose a cui i nostri lettori sono abituati.

Ci siamo anche chiesti chi fosse la persona giusta per guidare questa nostra nuova sfida, e abbiamo pensato che nessuno meglio di Ilaria Bonaccorsi potesse raccoglierla, anzi incarnarla.

Per la sua lunga storia di giornalista, da sempre in prima linea contro la deriva di questi tempi neri, e per la sua passione civile e politica insieme, che prosegue anche con la sua candidatura a Bologna, nelle regionali in Emilia-Romagna.

Ilaria ha accettato di dirigere e di essere garante della qualità di O2SIGENO, che avrà cadenza trimestrale, e di questo le siamo davvero grati. Una boccata d’aria fresca.

O2SIGENO è ciò di cui tutti abbiamo vitale bisogno. È una missione contro le emissioni che tolgono il respiro, per sottrarsi agli argomenti fossilizzati e al dibattito assente.

O2SIGENO è contenuti, profondità, futuro. Tutto quello che sembra mancare alla politica. Una porta spalancata, per uscire da quel che c’è e si ripete continuamente ed è troppo poco.

O2SIGENO cerca nuove frontiere, nuove soglie di comprensione. Dà spazio all’Italia che c’è già ma non si vede e pensa a un’Italia che non c’è ancora ma è necessaria.

O2SIGENO guarda ai cambiamenti, ai processi, alle attese, alle idee di un paese che vuole salvarsi, in un mondo che deve salvarsi.

O2SIGENO è una redazione aperta a chi innova, chi rischia, chi immagina. Un foglio sul quale scrivere il futuro. Una rivista di nuova generazione. La prossima.

Commenti

commenti