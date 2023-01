Articolo pubblicato su Ossigeno, la rivista di People.

«Mentre tentiamo di immaginare il declino della civiltà di Pasqua, ci chiediamo: “Perché non si guardarono attorno, realizzando ciò che stavano facendo, per fermarsi prima che fosse troppo tardi? A cosa stavano pensando, quando abbatterono l’ultima palma?”»

La domanda di Jared Diamond sulla fine della civiltà dell’Isola di Pasqua mi continua a tornare in mente, in queste ore. La politica prosegue nel suo insistito vaniloquio. La società ha ben altri problemi. E intanto tutto scivola via. Siamo diventati la penisola di Pasqua.

Inorridiamo per gli attivisti di Ultima generazione, parliamo di piste da sci da innevare mentre si sciolgono i ghiacciai alla stregua degli emiri sulle dune, dedichiamo il nostro tempo a polemiche insensate che non hanno alcun contenuto reale. Al massimo di ecologismo si parla, fare qualcosa è escluso a prescindere.

Al governo, del resto, ci sono i negazionisti del clima, amici di Bolsonaro (già), di Trump e di tutta quella destra mondiale che rappresenta alla perfezione il corrispettivo politico dei fenomeni climatici estremi: extreme weather, extreme right. Prima di loro, c’erano gli inerti, i piccolipassisti, i cauti, i guardinghi. Il risultato è che perdiamo tempo, ne perdiamo sempre di più e ce ne compiacciamo, all’insegna della politica del momento che passa subito. E non torna più.

Lo sapevamo già, la cosa drammatica è che ci siamo abituati e che lo troviamo “normale”.

Che cosa deve ancora succedere perché prendiamo sul serio la questione e ci togliamo dalla testa la follia di trascinare feticci sulla cima della montagna – che hanno peraltro la stessa espressione degli esponenti di spicco della nostra classe dirigente?

