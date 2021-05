L’ispettore Vassalotti saluta con favore il cambio dell’ora (legale?) del coprifuoco e esagera con Possibile. Addirittura si è fatto fare una maglietta con la scritta che vedete, per sembrare più giovane, quando incontrerà i ragazzi e le ragazze del partito, per l’imminente congresso.

Si è iscritto a Roma, per non dare nell’occhio. Centinaia sono le adesioni in città, chi vuoi che se ne accorga. Però, nel momento stesso in cui non vuole apparire, in verità gli piacerebbe tanto farlo…

Se i suoi superiori sapessero! Questi sono addirittura a favore della legalizzazione, parlano di eutanasia, hanno posizioni radicali in economia e per quanto riguarda i diritti delle persone. Hanno anche qualcosa da dire sulle forze dell’ordine: identificativi e responsabilizzazione, cose così.

Però lui la maglietta se la mette lo stesso. Per ora, soltanto per andare a dormire (se ne è fatte fare due, così ha il cambio) e poi si vedrà.

Le adesioni continuano a crescere. Le persone iniziano ad incontrarsi. Brignone insiste sulla cura e sulle cose fatte bene.

Insomma, è un belvedere, questa Zona lampone.

[Per aderire a Possibile: www.possibile.com/tessera]

Commenti

commenti