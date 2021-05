Ora per l’ispettore viene la fase più difficile, perché finché si stava soltanto sui social il suo nick poteva coprirne l’identità ma ora, ora come si fa?

Manifestazioni, riunioni nei parchi, aperitivi, incontri. Come farà Vassalotti a partecipare senza farsi riconoscere.

Eppure non resiste, sa che non può farlo e sa che ciò potrebbe compromettere definitivamente la sua carriera, legata da settimane al coprifuoco (che sposteranno, ci sono arrivati).

Chiede consigli, cerca tutorial su come travestirsi su YouTube, immagina soluzioni per travisare il suo aspetto.

Per ora non ne è venuto a capo, l’unica cosa che ha capito che a Possibile non è mai andata meglio di così.

