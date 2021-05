Certo, la politica italiana è piena di ambiguità e di mezze verità.

Siamo nel bel mezzo del decimo canto dell’Inferno.

Virgilio a Dante indica Franceschini degli Uberti, in questo modo:

Ed el mi disse: “Volgiti! Che fai?

Vedi là Farinata che s’è dritto:

da la cintola in sù tutto ’l vedrai”.

Tutto lo vedrai, sì, ma dalla cintola in su. Non si può mica sapere tutto.

C’è della complessità, non basta cambiar governi, Conte 1 e 2 e poi Conte 1+2. C’è della responsabilità, anche.

Ma non cinquanta volte fia raccesa

la faccia de la donna che qui regge,

che tu saprai quanto quell’arte pesa.

Insomma, cinquanta lune per capire come va a finire, quell’arte del governo. In alcuni casi, cento, centocinquanta, fino a duecento lune.

Ond’io a lui: “Lo strazio e ’l grande scempio

che fece l’Arbia colorata in rosso,

tal orazion fa far nel nostro tempio”.

Arbia, non Arabia, pur trattandosi di fiorentini va precisato, per evitare fraintendimenti.

Il Congresso del Pd, da allora, non ha mai trovato pace.

Commenti

commenti