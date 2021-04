Grillo, Brignone-Civati (Possibile): Cultura dello stupro non accettabile

“Un uomo gonfio di rabbia, che dalla sua posizione privilegiata sbraita in modo violento tutto il repertorio da maschio alfa, colpevolizzando la vittima e banalizzando una vicenda serissima declassandola a ‘ragazzata’. Questa si chiama cultura dello stupro e non è più accettabile”. Lo dichiarano, in una nota congiunta, la segretaria di Possibile, Beatrice Brignone, e il fondatore del partito, Giuseppe Civati.

“In questo Paese la violenza sulle donne è in continuo aumento – aggiungono Brignone e Civati – ed è inammissibile che personaggi del genere occupino la scena pubblica. È davvero il momento di dire basta”.

