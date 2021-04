100!

È il numero delle persone che in poco più di tre mesi ha deciso di tesserarsi a Possibile nel nostro Comitato.

Lavoreremo per non deludere le vostre aspettative e per costruire insieme “buone politiche”.

Lo faremo a viso aperto, senza aver paura di discutere di temi spesso trascurati nel dibattito pubblico.

Lo faremo insieme, evidenziando che da una situazione di diseguaglianze in crescita, si esce solo con una redistribuzione della ricchezza ed una tassa sui grandi patrimoni.

Lo faremo cercando di adottare, anche nella nostra realtà locale, politiche che contrastino la crisi climatica e tutelino ambiente e paesaggio.

Non avremo paura di usare parole chiare sulla Libia, su Zaki , sulle politiche di riduzione delle spese militari.

Continueremo ad indagare sulle situazioni in cui migliaia di lavoratori continuano ad essere sottopagati e privati dei loro diritti.

Aiutateci a farlo con sempre maggior forza e convinzione. Iscrivetevi e diventate protagonisti con noi di questo percorso.