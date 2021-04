Non ci aveva mai pensato, è uno “sbirro”, vecchio stile, per di più, figuriamoci se si è mai fatto una canna.

Però si chiede perché molti Paesi, e molti Paesi storicamente proibizionisti, su tutti gli Usa, si stiano orientando verso la legalizzazione della cannabis.

Ora negli Stati Uniti si parla di legalizzazione federale, dopo la legalizzazione Stato per Stato degli ultimi anni. In questa direzione si è mosso anche il Messico, sì, proprio quello delle serie tv.

Insomma, Vassalotti a furia di frequentare le ragazze e i ragazzi di Possibile – ma solo per lavoro! – si sta convincendo che forse un’alternativa alla guerra alla droga (persa da decenni) ci sia.

Gli toccherà leggere il libro di Civati – quello è un grafomane! – per capirne di più. E chissà che non se ne convincano anche le autorità.

Magari ne parlerà con il suo capo. No, forse è un po’ presto. Già in questura lo guardano strano. Non vorrebbe che pensassero…

Commenti

commenti