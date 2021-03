Questo lavoro sotto copertura sta iniziando a dare i suoi frutti.

Ormai l’ispettore sa tutto delle adesioni a Possibile. Ha intercettato un messaggio, anzi “il” messaggio. Eccolo. Si parlava di donne, infatti: ecco il dato che cercava.

Le nuove iscritte sul totale sono il 40.8%, l’anno scorso le donne erano il 34.8% del totale. Tra le nuove adesioni si segnalano 55,5% uomini, 44,5% donne. In generale, rispetto alla composizione delle adesioni a Possibile per il 2021: 60,7% neoiscritte e neoiscritti

28,5% rinnovi 2020

10,8% rinnovi non 2020 (più che rinnovi, insomma, ritorni)

Ora però che il caso sembrava risolto, ecco per Vassalotti un nuovo problema. Perché sono giorni e giorni che dalle adesioni individuali e personalissime, si è passati alle adesioni collettive.

Proprio così, nuovi comitati aprono. Tutti insieme, appassionatamente.

In Abruzzo, per esempio, e a Pordenone, l’ultimissimo. In ogni città, accidenti, si contano arrivi plurali, non più singolari. «Che rimangono comunque singolari!», all’ispettore piace giocare con le parole.

Vassalotti dovrà muoversi, battendo palmo a palmo il territorio nazionale. Sotto copertura, sotto traccia, sotto sopra.

Dal suo ufficio in centro a Roma continua a capirci poco, troppo poco. E l’indagine pare non finire mai.

