Questi sono alieni.

Vassalotti ha tra le mani un foglio. Lo ha letto talmente tante volte che è tutto stropicciato, come il suo sguardo, se uno sguardo può essere stropicciato. Questa indagine sulle adesioni a Possibile gli sta togliendo il sonno e la lucidità.

Il testo lo ha trovato qui.

«Sono oltre 60 le persone che nel mese di gennaio hanno deciso di tesserarsi al Comitato Possibile Cagliari. Un risultato che ci rende orgogliosi e ci responsabilizza sul lavoro da fare nei prossimi mesi. È il dato storicamente più alto nella recente storia del Partito e oltre la metà sono nuovi iscritti alcuni dei quali per la prima volta decidono di impegnarsi attivamente in Politica. Oltre il 50% sono donne a testimonianza del fatto che l’obbiettivo di una partecipazione paritaria non solo è auspicabile ma diventa realtà quando i temi trattati e i tempi organizzativi sono pensati per renderla possibile.

[…]

In questi mesi la campagna di tesseramento continua ed abbiamo deciso di essere più presenti anche nei social aprendo un profilo Instagram, un canale Telegram dove tenervi aggiornati sulle iniziative e le posizioni del partito, un account twitter e provando da febbraio ad aprire anche un profilo TikTok. Siamo convinti che la Politica non debba lasciare gli spazi fisici ma debba essere capace di essere presente anche nei luoghi dove molti ragazzi giovani e giovanissimi trascorrono parte del loro tempo e cercano informazioni e proposte.

[…]

Siamo convintamente impegnati all’interno del gruppo dei Progressisti nell’opposizione al governo Regionale ed all’amministrazione comunale di Cagliari e non mancherà il nostro contributo perché da questa esperienza si possa costruire il progetto di Governo per le prossime Comunali e Regionali.

Sappiamo che tanti ancora nutrono dubbi sull’impegno diretto in Politica anche per delusioni vissute nel passato, ma proprio in questo momento cosi difficile per il Paese riteniamo sia giusto che ciascuno faccia il suo per costruire un pezzo del futuro».

Vassalotti non ne può più. Ma in Sardegna non lo sanno che Ciampolillo non si vaccina e magari la fiducia non la vota più, che Vitali ha detto che avrebbe sostenuto Conte e però non lo farà, che Renzi si crede Lawrence d’Arabia? Che lo spettacolo è indegno? Indegno anche per gli standard italiani, abituati al peggio o al meno peggio che peggio diventa quasi immediatamente?

Per la prima volta, l’ispettore sta pensando di lasciare l’incarico.

Questo è un X-File, continua a ripetersi tra sé e sé.

Questi sono alieni.

Commenti

commenti