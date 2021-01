Vassalotti chiama ripetutamente, Coloccini risponde un po’ sorpreso da questa urgenza.

– I dati sono in crescita, ma questa crescita si sta trasformando!, urla Vassalotti.

– Anche io ho notato un fenomeno ricorrente: i rinnovi nel 2021 hanno appena superato quelli del totale dell’anno scorso, replica sobrio il brigadiere Coloccini.

– Sì, e aggiungo che stanno tornando ad aderire persone che avevano smesso di farlo, forse richiamate dall’entusiasmo dei più giovani.

Mentre i due discutono delle adesioni a Possibile, in tv dicono che il gruppo di Renzi non metterebbe veti su Di Maio premier, e Zingaretti insiste invece su Conte. Nessun veto, insomma. Intanto il Maie – gruppo fantomatico – si organizza. Finirà con un governo Di Maie?

– E comunque continuano a crescere, giovani, giovanissimi, mezza età, anziani. Sono uomini ma le donne quasi li hanno raggiunti. Rimane un mistero.

– Questi qui non hanno nemmeno una poltrona e la tessera te la fanno pure pagare!

– Sì, e adesso per canzonare l’impasse del governo si sono inventati la tessera bis o addirittura ter. Un passaparola per fare in modo che chi si iscrive porti con sé qualcun altro.

– Già. Forsennati. Hai ragione, è un mistero. Della politica, proprio.

Nel frattempo le previsioni del tempo, nel senso del clima, peggiorano ogni giorno. L’urgenza di una redistribuzione della ricchezza è sempre più impellente. Addirittura circola sommessamente la parola patrimoniale.

Chissà che non siano indizi, questi, per i nostri due investigatori alle prese con il “caso” Possibile 2021. Chissà.

