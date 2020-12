Massimiliano Loizzi è bello e spiritoso e anche intelligente.

Questa volta non fa ridere. Non vuole far ridere.

Questa volta, come l’associazione Unita, pone un problema gigantesco.

Un problema che è una questione nazionale, e soprattutto in un Paese come il nostro dovrebbe esserlo.

Ascoltatelo. Rilanciatelo. Spammatelo anche su Saturno.

Stiamo perdendo il sonno, dice Loizzi, ma c’è qualcosa di ancora più grave: stiamo perdendo i sogni.

